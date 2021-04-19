Про головне: Заява Макрона про "Супутник V". Дипломатична війна Росії проти Заходу

19:39

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" не пришвидшить темпи щеплень в країні. І додав, поки вакцину не схвалять у Євросоюзі, її не застосовуватимуть й у Франції. Відносини Росії з країнами Заходу загострюються. Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.