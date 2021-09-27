Про головне: Заяви Лукашенка про Україну. Нове правління "Нафтогазу"
27 вересня 2021 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт", адже на територію української держави тягнуть війська НАТО. Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу".
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