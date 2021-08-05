Про головне: Зеленський звернувся до мешканців ОРДЛО. Україною шириться штам Дельта

Президент Володимир Зеленський звернувся до тих, хто живе на окупованих територіях. Він закликав мешканців, які поважають українську мову та прапор України, триматися Донбасу, адже його таки деокупують. Штам коронавірусу Дельта поширюється в Україні. Офіційно підтвердили 147 випадків зараження.

Також у випуску:

У вересні 2021 року українське телебачення зможуть дивитися мешканці тимчасово окупованих територій. Вони 7 років були в ізоляції та під впливом російської пропаганди.

Європейський Союз дорікає, що на 5 році дії безвізу Україна продовжує видавати 2 закордонні паспорти – паперовий та біометричний. У звіті ЄС мовиться, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше ніж 1 законно оформлений паспорт та можуть залишатися в ЄС понад 90 днів.