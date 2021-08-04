Про головне: Звільнення Геращенка. Перше "золото" Олімпіади

4 серпня 2021 , 19:50
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Джерело:

24 канал

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Борець Жан Беленюк приніс Україні довгоочікувану золоту медаль на Олімпіаді у Токіо.

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Автор: Катерина Соляр