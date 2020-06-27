В Україні послаблюють карантин з доволі чіткими правилами. Це стосується і перевезень. Однак не всі перевізники їх дотримуються.

Міністерство охорони здоров'я дозволило міжміські перевезення за умови, що в автобусах пасажири будуть займати лише сидячі місця. Натомість Укрзалізниця заявляла, що продає квитки лише на 50% місць у вагонах. Але насправді все виявилося дещо інакше, пише 24 канал.

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У телеграм-каналі "ХС | Харьков" опублікували фотографію з автобуса, який прямував до Краматорська. Він був заповнений людьми. При цьому деякі пасажири купили квитки на автобус заздалегідь, але вільних місць не виявилося. Тож водій запропонував їм або здати квитки або їхати стоячи.

Щодо залізниці, то переповнені вагони зафіксували у поїзді Харків – Новоолексіївка. Там замість двох пасажирів у купе, як передбачено, було по троє-четверо. Та й не всі пасажири були у захисних масках.