Pro новини: Аваков подав у відставку. Депутати не підтримали закон про медичний канабіс
13 липня 2021 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 13 липня – Арсен Аваков подав у відставку і Володимир Зеленський йому вже навіть заміну представив на засіданні провладної фракції. Нардепи у Верховній Раді провалили легалізацію медичного канабісу.
Також у випуску:
Майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Забезпечувати безпеку у країні після їхнього відходу має намір Туреччина.