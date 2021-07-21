Pro новини: Дата візиту Зеленського до США. Хакерські кібератаки

У випуску "Pro новини" за 21 липня – візит Володимира Зеленського до США перенесли. Президент України відвідає Вашингтон 30 серпня. Китай і Росія розвивають хакерські війська, які є новою загрозою для світу. Піднебесна атакує з промисловою метою, а Кремль веде гібридну війну.

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Сполучені Штати дозволили Росії добудувати "Північний потік-2". Не допомогли навіть заяви Банкової про "розворот" України в бік Китаю.

Верховна Рада уже рік не може реформувати Службу безпеки України. Прийнятий законопроєкт про СБУ був однією з вимог західних партнерів.

В Україні на 7 році війни з Росією діють проросійські партії. Вони продовжують експлуатувати підтримку населення країни та прагнуть охопити усі вікові категорії.