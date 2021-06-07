Pro новини: Наполягання Зеленського щодо НАТО. Обурення Росії через форму збірної України

У випуску "Pro новини" за 7 червня – Володимир Зеленський наполягав на доцільності вступу України в НАТО під час інтерв'ю американському виданню Axios. Українська збірна з футболу презентувала нову форму з контуром мапи держави, однак Росія закликала УЄФА її заборонити.
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Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос". За словами волонтера, це було свідомим та зваженим рішенням. Водночас Притула зауважив, що партійні "верхи" не чують "низів" і це призводить до критики членів команд політсили по всій Україні.