Pro новини: Наполягання Зеленського щодо НАТО. Обурення Росії через форму збірної України

19:16

У випуску "Pro новини" за 7 червня – Володимир Зеленський наполягав на доцільності вступу України в НАТО під час інтерв'ю американському виданню Axios. Українська збірна з футболу презентувала нову форму з контуром мапи держави, однак Росія закликала УЄФА її заборонити.