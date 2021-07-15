Pro новини: Парламент погодив відставку Авакова. Маніпуляції Путіна
15 липня 2021 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 15 липня – парламент погодив відставку Арсена Авакова з посади глави МВС. Про плани щодо кар'єри він досі не повідомив. Стаття Володимира Путіна – на часі. Він спромігся дослівно повторив міфи радянської пропаганди про Україну,
Також у випуску:
В Україні вже 2 тижні триває вступна кампанія. Проте наразі важливим залишаються не тільки іспити чи шанси потрапити на бюджет, а й правильність вибору майбутньої професії та вищого навчального закладу, де ту професію набувати.