Pro новини: Зеленський досі випереджає конкурентів. Відповідь на петицію щодо Татарова

23:11

У випуску "Pro новини" за 6 липня – за результатами соцопитувань від групи "Рейтинг" – Володимир Зеленський досі значно випереджає усіх свої конкурентів. З'явилась відповідь президента на петицію із вимогою звільнення Олега Татарова.