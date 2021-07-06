Pro новини: Зеленський досі випереджає конкурентів. Відповідь на петицію щодо Татарова
6 липня 2021 , 23:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 6 липня – за результатами соцопитувань від групи "Рейтинг" – Володимир Зеленський досі значно випереджає усіх свої конкурентів. З'явилась відповідь президента на петицію із вимогою звільнення Олега Татарова.
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