Pro новини: Зеленський досі випереджає конкурентів. Відповідь на петицію щодо Татарова

6 липня 2021 , 23:11
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Джерело:

24 канал

У випуску "Pro новини" за 6 липня – за результатами соцопитувань від групи "Рейтинг" – Володимир Зеленський досі значно випереджає усіх свої конкурентів. З'явилась відповідь президента на петицію із вимогою звільнення Олега Татарова.

Також у випуску:

У Росії – черговий рекорд смертності від коронавірусу. Попри те, що росіян активно щеплять Sputnik V аж з грудня 2020 року – випадків COVID-19 фіксують дедалі більше. 

Автор: Артем Овдієнко