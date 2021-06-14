Pro новини: Саміт НАТО та Україна. Нова стратегія Зеленського

22:07

У випуску "Pro новини" за 14 червня – у Брюсселі провели черговий саміт НАТО. На ньому Україні знову пообіцяли надати План дій щодо членства в Альянсі. Володимир Зеленський намагається реформувати судову систему в Україні, однак у Верховній Раді його проєкт блокують. Президент сподівається, що за 2 роки все зміниться.