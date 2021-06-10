Pro новини: Скандал з УЄФА. Олігархічний саботаж

У випуску "Pro новини" за 10 червня – в УЄФА зобов'язали збірну України з футболу прибрати з форми слоган "Героям слава!" після скарги від Росії. Монобільшість у парламенті в першому читанні скоріш за все підтримає законопроєкт про олігархів, адже в іншому випадку ризикує наразитися на гнів Володимира Зеленського.
Також у випуску:
Володимир Путін заявив, що не вважає "балаканиною" розмови про можливість вступу України в НАТО. Зокрема, очільника Кремля "бомбить" від того, що у разі вступу України в НАТО час польоту ракети від Харкова до Москви зменшиться до 7 – 10 хвилин.