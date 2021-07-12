Pro новини: Стаття Путіна про "один народ". Російські паспорти на Донбасі

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У випуску "Pro новини" за 12 липня – на сайті президента Росії Володимира Путіна опублікували статтю українською від його імені. Він знову згадував міф про "один русский народ”. Восени 2021 року відбудуться вибори до Держдуми Росії: мешканцям окупованого Донбасу роздають російські паспорти.