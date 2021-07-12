Pro новини: Стаття Путіна про "один народ". Російські паспорти на Донбасі
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 12 липня – на сайті президента Росії Володимира Путіна опублікували статтю українською від його імені. Він знову згадував міф про "один русский народ”. Восени 2021 року відбудуться вибори до Держдуми Росії: мешканцям окупованого Донбасу роздають російські паспорти.
Також у випуску:
Верховна Рада України працює до кінця тижня та піде на канікули. Зокрема, парламентарі планують розглянути легалізацію медичного канабісу.
У Молдові на виборах до парламенту 11 липня 2021 року перемогла партія Майї Санду. Президентська партія "Дія та солідарність" отримала понад 52% голосів громадян.
В Україні продовжують встановлювати рекорди з вакцинації. Тепер кожен українець може обирати вакцину на свій розсуд. У центрах вакцинації з'явиться американський Pfizer.