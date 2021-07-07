Pro новини: Вбивство президента. Зеленський прагне вступити у НАТО

23:01

У випуску "Pro новини" за 7 липня – президента Гаїті застрелили у власному будинку. Нападники поранили і його дружину, вона померла в лікарні. Володимир Зеленський у Вільнюсі намагався взнати конкретні причини, чому Україну не беруть у НАТО.