Pro новини: Вбивство президента. Зеленський прагне вступити у НАТО
7 липня 2021 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 7 липня – президента Гаїті застрелили у власному будинку. Нападники поранили і його дружину, вона померла в лікарні. Володимир Зеленський у Вільнюсі намагався взнати конкретні причини, чому Україну не беруть у НАТО.
Також у випуску:
У житті Петра Порошенка триває "чорна смуга". Компанію "Богдан Моторс", власником якої є давній партнер політика, визнали банкрутом. Крім того, заарештували директора "Кузні на рибальському", що раніше називалась "Ленінська кузня" й належала Порошенку.