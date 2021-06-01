Pro новини: Закупівля вугілля у бойовиків. Альтернатива мінським домовленостям

19:15

У випуску "Pro новини" за 1 червня – журналісти-розслідувачі оприлюднили ще одну частину розслідування про Віктора Медведчука, у якій мовиться про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу. Мінські угоди, як і мінський формат переговорів, зайшли в глухий кут, тому влада планує створити новий формат перемовин з Росією.