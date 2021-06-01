Pro новини: Закупівля вугілля у бойовиків. Альтернатива мінським домовленостям

У випуску "Pro новини" за 1 червня – журналісти-розслідувачі оприлюднили ще одну частину розслідування про Віктора Медведчука, у якій мовиться про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу. Мінські угоди, як і мінський формат переговорів, зайшли в глухий кут, тому влада планує створити новий формат перемовин з Росією.
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Саміт лідерів країн НАТО відбудеться вже 14 червня у Брюсселі, однак Україну туди не запросили. Офіційному Києву неодноразово повторювали, що членство в Альянсі можна отримати лише після проведення глибоких реформ, але цього не сталося.