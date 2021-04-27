Pro новини: Зеленський хоче змінити нормандський формат. Скандали у "Слузі народу"

22:01

У випуску "Pro новини" за 27 квітня – Президент України Володимир Зеленський має намір змінити формат нормандських переговорів і долучити нові країни. У партії "Слуга народу" все більше скандалів, зокрема пов'язаних з нардепами Миколою Тищенком і Євгеном Шевченком.