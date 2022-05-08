Про парамедикиню "Тайру" наразі нічого не відомо, – оборонці "Азовсталі"

Наразі невідомо, де саме перебуває парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра". Вона тривалий час допомагала нашим бійцям у Маріуполі, але в березні потрапила до полону.

Про те, де вона зараз перебуває, запиталися в захисників Маріуполя 8 травня. Вони в цей день провели пресконференцію із заблокованої росіянами "Азовсталі".

Раніше Російські пропагандисти опублікували відео з полоненою волонтеркою Юлією Паєвською

Її побратими припускають найгірше

Наразі немає жодних відомостей про те, де може перебувати жінка. Востаннє можна було її побачити 22 березня. Тоді пропагандисти кремля оприлюднили відео з Юлією.

Наскільки, я знаю, вона в полоні. Але, думаю, її участь не та якій можна позаздрити, на жаль,

– сказав один із воїнів.

Хоч конкретики не було, проте досить зрозуміло, що мав захисник на увазі. Адже вже було вкрай багато підтверджень негуманного ставлення росіян до своїх полонених.