Про підроблення довідок про вакцинацію від COVID-19 в Україні, Росії та ЄС

Італія робить наступний крок у вакцинації… А також про підроблення довідок про вакцинацію від ковіду в Україні, ЄС та Московії, та нейтралізація чіпу після вакцини.

Від завтрашнього дня в Італії заборонено працювати в офісі людям без "грін-пасу", тобто для людей, які не мають QR-коду, що підтверджує вакцинацію, або перенесений коронавірус, або тест, який діє дві доби рівно.

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І це стосується не тільки державних установ, а й компаній приватного сектора. Будуть перевірки, санкції й чималі штрафи за недотримання.

Для абсолютної більшості людей – це абсолютно не є проблемою (в Римі понад 90% дорослого населення вакциновано). Найприкріше для мене полягає в тому, що найбільше протестують проти "грін-пасів" якраз не італійці, а переселенці з країн пострадянського простору: українці, молдавани, московити, казахи та з сателітів совка, типу Румунії.

І тут ми переходимо до дуже неприємної для мене особисто теми – підроблення сертифікатів вакцинації, і, відповідно, грін-пасів в Україні, РФ та ЄС.

Нещодавно Deutsche Welle дало оцінку, що в Московії понад 25% всіх довідок про вакцинацію є фейковими. Але там ще й питання до якості місцевих вакцин є (кільки тижнів тому я про це писав у блозі окремо). Ну й мають реальну надлишкову смертність від 2 до 3 тисяч щоденно!

По Україні оцінок не бачив, але багато хто вважає, що приблизно такий же відсоток фальшивих довідок.

Як це працює?

Домовляєшся, платиш завчасно (називають різні суми, від 1 до 4 тисяч) заходиш в кабінет, при тобі відкривають прививку і виливають її в умивальник. Тобі роблять наклейку. Маєш QR-код і можеш з ним подорожувати вільно навіть по ЄС всюди бувати.

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Чому це дуже прикро?

Бо ці люди реально загрожують здоров'ю інших людей, а також тому, що знову репутація нашої країни у світі страждає. В жодній іншій країні немає стільки "упоротих", як у нас. Навіть у РФ. І це реально розчаровує.

Як фальшують QR-коди в ЄС?

Абсолютно та сама схема, тільки тут це робиться через "упоротих" лікарів/медсестер-антиваків, які тут теж зустрічаються. Щоправда, їх тут значно менше. Наприклад, у Лаціо (столичний регіон) Італії в липні вже було вакциновано 99% медпрацівників.

Чому у нас так багато антивакцинаторів?

Частково пояснення було в минулому дописі, але я бачу ще один фактор – низький рівень освіти в 90-х роках. Зараз цим людям по 35-45 років і вони є найбільш активним прошарком населення. Вони впливають також на рішення своїх співробітників, батьків і дітей. Ці люди також обирають януковичів та зеленських, бо не розуміють фундаментальних речей, і змінити це вже неможливо.

Власне тут у ФБ поділилися смішним скріном про те, що за 129 гривень можна купити "античіп після вакцинації". Просто уявляю собі, як гегоче продавець після кожного замовлення! :))

Але в цілому для України смішного мало. Знову карантини й локдауни. І це в той самий час, коли в країнах де вакцинована більшість населення, знімають всі обмеження. Тобто абсолютно всі. Перетерпіли півтора року, і знову живуть нормально.

Бережіть себе і не хворійте!