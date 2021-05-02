Про Путіна, початок війни та як її можна завершити: інтерв'ю з документалістом Клименком

Олександр Клименко – фотограф-документаліст. На початку 90-х років він знімав миротворчу діяльність Збройних сил України у Косово, в Придністров'ї. З початку війни документує події на Сході України.

Відомий фотограф розповів про початок війни на Донбасі та припустив, як її можна завершити. Про це і не тільки – читайте далі в інтерв'ю.

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Про початок війни на Донбасі

Які військові конфлікти вразили вас найбільше?

Вперше я був у Придністров'ї, але це було швидко, лише 1 день. А потім у лютому 1994 року ми були в Сараєво. І це мене вразило, дуже вразило – розбиті будинки. Ще й погода була така собі, це було 9 лютого, така мряка, весна не весна. Люди похмурі ходять вулицями. Мене це вразило і я не думав, що побачу це на Донбасі. На Донбасі, мені здається, це ще страшніше, тому що там була чужа країна, а тут своя.

Як для вас розпочалася війна на Донбасі?

Це якийсь театр абсурду, для мене він досі продовжується. Якщо ти десь в Югославії чи в Африці літаком вилітаєш звідти, і знаєш, що вдома спокійне життя, і раптом, коли починається війна, то дуже важко пояснити. Це дуже важко і гірко. А ще й від кого – від Росії. Це такий ніж у спину. Вона для мене почалась 2 травня 2014 року – тоді під Слов'янськом збили 2 вертольоти, і з 6 членів екіпажу загинули 5. І я їх знав усіх, з кимось ближче був знайомий, з кимось менше. Це були люди, які для мене були якимись "повітряними богами". Ось так почалась війна – дуже гірко.



Інтерв'ю з Олександром Клименком / Скриншот з програми "11 запитань"

Про найважчі моменти в роботі

Які під час роботи були емоційно важкі моменти?

Найгірше – це коли знаєш людину, з нею бачився, а потім тобі дзвонять і кажуть, що загинув. Так було кілька разів, це погано. Банальне слово "погано". А з найстрашніших моментів, то одного разу ми з моєю колегою Людмилою Коханець потрапили під обстріл, там падали гради, потім ми перебігли в глиняну хату, і тут почався мінний обстріл, потім ми перебігли в інший будинок, але вже бетонний, але міни продовжували падати. Було таке враження, що краще загинути десь в бою, під кулею бігти, а не тупо вмерти під якоюсь міною. А стан такий, що тобі хочеться тікати – бігти, бігти, бігти. І далі були обстріли, але це звикається.

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Як можна закінчити війну

Як завершити бойові дії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей?

Реальний шлях – це введення миротворців. Я це бачив у багатьох країнах. Якби тему підтримували, боролись за неї, продовжували дипломатичним шляхом, мовиться про лінію розмежування, відведення військ за кордон, щоб Україна контролювала кордон, хай це буде буферною зоною, там будуть миротворці. В якийсь мірі це буде налагоджуватись. Мені здається, це такий єдиний реальний шлях, хоча, можливо, політики знають щось інше.

Якими ви бачите відносини України та Росії через десятиріччя?

Ніхто не знає. Життя таке непередбачуване, політика непередбачувана. Люди, в яких загинули сини, доньки, батьки, я думаю, ніколи цього не пробачать. Я журналіст, який також бачив інші війни, я не знаю, чи зможу пробачити це все. Це удар в спину ножем, спершу "о, друзі-друзі, наші брати, слов'яни" – це найбільше мене гнітить, неприємно, гидко, що досі Путін говорить "нас там нема". Як нема? Весь світ знає, що ви там є, а ви говорите, що вас там нема.