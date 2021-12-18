Від страху до любові. Про що Вілл Сміт розповів у своїх мемуарах
Джерело:24 канал
Американського актора та співака Вілла Сміта знають як "поганого хлопця", члена бюро "Люди в чорному", пікап-майстра "Хітча", Джина, досвідченого шахрая. За своє життя він зіграв чимало ролей – комедійних та драматичних. Чи вдалося у такому "калейдоскопі життів" йому залишитися собою? Яким був шлях голлівудської зірки до успіху та через що він й досі відчуває провину перед матір’ю?
На ці та не тільки питання Сміт відповідає у власних мемуарах "Will". Разом з Марком Менсоном, автором бестселера "Витончене мистецтво забивати на все", актор подорожує у часі, згадуючи дитинство, дорослішання, миті щастя та негараздів.Зверніть увагу: на початку місяця видавництво BookChef видало обмежений престираж книжки "Will". А вже з 27 грудня 2021 року придбати автобіографію Вілла Сміта всі охочі зможуть в книгарнях та онлайн-магазинах України. Наразі її можна передзамовити на сайті видавництва.
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Сповідь зірки складається з 21 розділу, кожен з яких містить у собі спогади про якийсь з періодів життя Сміта. У пролозі він соромиться дитячих страхів та в деяких моментах навіть викликає огиду. В епілозі ж актор попри страх згадує, як у 50-й день народження він стрибнув прямісінько в "грандіозну прірву" – самий центр Гранд-Каньйону.
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Протягом всіх розділів можна побачити, як з боязкого хлопця Сміт перетворюється на дорослого та впевненого у собі чоловіка. Проте навіть зараз він й досі відчуває провину перед мамою за те, що не зміг захистити її від "батькової люті".
Усе чого я відтоді досягнув – нагороди та відзнаки, світло прожекторів і слава, усі мої кінострічки та ролі, – частково було спробою вибачитися перед мамою за те, що того дня я нічого не вдіяв. За те, що не захистив її – підкреслює кінозірка.
Цікаво знати: з англійської "Will" перекладається як "воля". Сміт вважає, що давши таке ім’я, його батько водночас надав йому величезну перевагу, яка й визначила життя актора.
"Це була здатність підводитися з колін після падіння. Він дав мені волю", – говорить він.
У книжці "Will" розповідь актора ілюструють кольорові та чорно-білі світлини / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Однак Вілл наголошує, що страх зробив його "надзвичайно чутливим до кожної дрібниці" та допоміг глибше відчувати емоції довкілля – гнів людей, їхню радість і смуток.
Завдяки такому вмінню йому тепер простіше розуміти власних кіногероїв, їхні наміри та бажання. На думку Сміта, саме набута емпатія допомогла йому зійти на кінематографічний небосхил.
Страхи породжують бажання, а бажання спонукають до дій, і саме на основі таких дій і реакцій на них і народжуються найяскравіші кінематографічні персонажі, – пояснює він.
Сміт мотивує читачів не боятися мріяти та змінюватися, а також бути відкритими до культурного різноманіття, всього нового.
Хоч якою буде ваша мета – скласти іспит і вступити до коледжу, стати одним із найуспішніших у світі реперів або виконувати ролі у голлівудських блокбастерах, – у будь-якому з випадків цю грандіозну, здавалося б, недосяжну мету можна розбити на маленькі посильні кроки – крихітні “цеглинки”, з яких і складається гігантська стіна, – запевняє Вілл Сміт.
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30 листопада Видання The New York Times опублікувало 10 найкращих мистецьких та наукових книг, які вийшли у світ у 2021 році. У них, зокрема, автори підіймають теми боротьби з бідністю, наркотичною залежністю, расовою дискримінацією.
10 найкращих книжок 2021 за версією The New York Times
- "Якими гарними ми були", Імболо Мбу;
- "Близькість", Кеті Кітамура;
- "Любовні пісні W.E.B. Du Bois", Оноре Фанон Джефферс;
- "Ніхто не говорить про це", Патрісія Локвуд;
- "Коли ми перестаємо розуміти світ", Бенджамін Лабатут;
- "Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність", Туве Дітлевсен;
- "Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці", Клінт Сміт;
- "Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті", Дасані Коутс;
- "На десяте червня", Аннетт Гордон-Рід;
- "Червона комета: коротке життя та яскраве мистецтво Сильвії Плат", Хізер Плат.