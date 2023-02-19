Блогінг та дешевий піар, – політолог про виступ російських опозиціонерів в Мюнхені

На Мюнхенській конференції 17 – 19 лютого не було Росії. Конференція стала переосмисленням світу без країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На Мюнхенську конференцію запросили так званих російських опозиціонерів, але їхні промови були беззмістовними, наголосив політолог.

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На Мюнхенській конференції зазвичай Росія була привілейованою, а тепер її офіційного представництва не було взагалі. Однак "все одно треба було когось попросити, наприклад, попрацювали підставками, тому туди запросили так званих російських опозиціонерів", зауважив політолог.

Про що говорили росіяни

На конференції від представників Росії вчергове прозвучали тези про те, що Росію не можна розвалювати, в неї особливий шлях. Давидюк зауважив, що від них не прозвучало нічого антиімперіалістичного.

Коли виступає російський опозиціонер, а в його словах читається тупа, примітивна російська пропаганда – це бридко і слухати не хочеться. Якщо в тебе є вибір послухати когось іншого, то зрозуміло, що ти відвертаєшся і йдеш слухати когось іншого,

– додав Давидюк.

Давидюк про Мюнхенську конференцію: дивитись відео

Мають власний прорахунок

Політолог назвав усіх російських опозиціонерів "маленькими Путіними, продовженням Кремля та продовженням їхніх практик".

Я не бачу від них великого бажання вбити Путіна, знести Путіна чи, наприклад, розвалити Росію,

– наголосив мовець.

Він переконаний, що їхні плани виглядають так: "ви мене поставте президентом, а я вам даю 10 обов'язків, які ви попросите, а далі буду нападати на сусідні країни: на Молдову, Грузію, Україну, і буду вести таку ж саму політику, просто президента буде звати не Єльцин, Путін, а по-іншому".

Вони ще раз підтвердили, що єдина опозиція Росії – це ЗСУ, які на полі бою б'ють та принижують Путіна,

– додав Давидюк.

Намагаються пробратися в політику

Давидюк назвав російських опозиціонерів "типовими дармоїдами", які за рахунок Заходу та України хочуть заскочити в політику. Для них – це "блогінг та дешевий піар". Вони були примітивними маргіналами, а зараз намагаються претендувати на вищі посади, зауважив мовець.

Це банда, яка їздить по європейських форумах, випрошує гроші, які замість революційної та підривної діяльності використовує просто на шампанське та ікру,

– підкреслив експерт.

Російські опозиціонери в Мюнхені: що відомо