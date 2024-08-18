Зменшилась кількість розмов про Україну: про що натомість говорить американська публіка

ЗСУ продовжують операцію в Курській області вже 12 день. Однак це не стало поштовхом для дискусій серед населення США, американці зосереджені на іншій темі.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн та громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін розповіли 24 Каналу, що громадяни США довго не зосереджують свою увагу на чомусь одному, ба більше, зараз предметом дискусії є вибори в їхній країні. Військова допомога Україні відбувається, хоч не так гучно, крім цього це є можливість не втягувати нашу країну в політичну боротьбу.

Дивіться також Операція на Курщині: США не діляться розвідданими про цілі на території Росії, – WSJ

Про що говорить американська публіка

За словами Епштейна, в США про Україну практично не говорять, Курська операція не є предметом для дискусій. Зараз американці зосереджені на виборах президента та Ізраїлі. Якщо ж Іран атакує Ізраїль, в США розмови будуть йти лише про це, забувши про російсько-українську війну.

Маю надію, що Білий дім вміє робити кілька справ одночасно. Поки що він не забув про Україну та продовжує її підтримувати. Однак поки що немає переломного моменту. аби Білий дім дозволив Україні робити те, що вона вважає за потрібне,

– зауважив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Тимчасом Рашкін додав, що американці питають, чи виграє Україна війну та не усвідомлюють до кінця, що для цього дуже важлива військова допомога від їхньої країни.

Західні ж ЗМІ про операцію на Курщині пишуть. Нещодавно була новина про дивовижний успіх ЗСУ в Росії, наскільки це було неочікувано. Однак вже пройшло практично два тижні й медіа знову повернулись до тем виборів в США.

Люди завжди шукають щось нове. В Курській області недостатньо змін на полі битви, щоб американці про це багато говорили, у них є поняття короткої уваги на події. Однак вони всі за Україну та її підтримують,

– пояснив Епштейн.

Крім цього, політолог Рашкін наголосив також на важливості політичної складової, не лише медійної. В цьому аспекті демократи приділяють Україні менше уваги, ця тема, якщо в нашій країні не воюють американські військові, не передбачена у виборчі кампанії від їхньої партії. Для Дональда Трампа ж це можливість сказати, що при ньому такого б не було.

У такий спосіб Трамп може втягнути знову Україну в політичну боротьбу, що їй не потрібно. Тому, коли політики не говорять про Україну в політичний сезон США, це є доброю ознакою. Підтримка Україні є, але робота відбувається "за кулісами",

– зазначив політолог.