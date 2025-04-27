Про вихід не чули: ССО на Курщині знищили цілу групу морпіхів російської 810 бригади

Російська пропаганда стверджує, що Сили оборони України нібито вже вийшли з Курської області. Однак такі заяви не відповідають дійсності, а українські захисники продовжують ведення операції та завдають ворогу відчутних втрат.

Так, воїни знищили групу морпіхів на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

До теми У Росії заявили про нібито повне звільнення Курської області: Генштаб відреагував

ССО завдали росіянам втрат на Курщині