Про візит представника Байдена в Україну заздалегідь не повідомлятимуть, – Білий дім

США готують візит свого високопоставленого представника в Україну. Раніше наслідки звірств росіян на власні очі побачили Борис Джонсон та президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Україні не варто розраховувати на візит президента США Джо Байдена. У Київ прибуде один із високопоставлених чиновників Сполучених штатів.

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Візит не буде оголошуватися

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що США готуються до організації візиту свого представника в Україну. Разом з тим, з міркувань безпеки його дата приїзду у Київ афішуватися не буде.

Також Псакі підкреслила, що адміністрація США зосереджена на тому, щоб забезпечити Україну оборонною допомогою, об'єми якої будуть історичними.

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