Про жорсткий карантин чи локдаун не мовиться, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що наразі потреби вводити локдаун в Україні немає. Також зарано говорити, що ситуація настільки складна, що наближається до "червоного" рівня небезпеки.

Про це глава МОЗ повідомив на брифінгу. Він наголосив, що кількість нових хворих на коронавірус справді зростає, проте про "червону" зону говорити рано.

До теми Ми не забороняємо вакцинувати підлітків, але пріоритет – група 18+, – Ляшко

Тенденції зростання є, – Ляшко

Тенденції зростання є, але ні про жорсткий карантин, ні про локдаун сьогодні мова не йде,

– сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що наразі жодна область України не відповідає "помаранчевим" показникам, не те що "червоним".

Завдяки вакцинації карантин може закінчитись навесні

Зазначимо, що раніше Ляшко прогнозував, що карантин в Україні цілком може завершитись вже навесні 2022 року. Проте для цього потрібне виконання однієї умови – більшість українців мають вакцинуватись вже до Нового Року.

Проте і для щеплених людей заходів безпеки ніхто не скасовував: їм слід носити маски. Адже людина, яка імунізувалась, може бути переносником COVID-19.

Читайте також Канікули можуть змістити: у МОН не виключають, що учні знову будуть навчатися влітку

Як ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 30 вересня в Україні виявили Станом на 30 вересня в Україні виявили 2 мільйони 423 379 випадків коронавірусу, з них 56 274 – летальні. Одужали понад 2 мільйони 255 тисяч. За останню добу недугу діагностували 11 757 осіб, померли 194 хворих.