ПРО та ЗРК, – Наєв розповів, якої зброї потребує українська армія

Збройні сили України доцільно було б підсилити кількома видами іноземного озброєння. Зокрема мовиться про сучасні засоби протиракетної оборони та зенітно-ракетного комплексу.

Про те, якого виду озброєння потребує українське військо в інтерв'ю розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що зброю можна закупити, або отримати як матеріально-технічну допомогу від країн партнерів.

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Є нагальна потреба у подальшому розвитку озброєння в напрямку протиракетного, зенітно-ракетного прикриття, завдання ударів та вогневого ураження засобами ракетного і артилерійського озброєння,

– сказав генерал-лейтенант.

Яка зброя потрібна

Зенітно-ракетні комплекси,

комплекси тактичних систем ПРО,

протикорабельні ракетні комплекси на корвети та ракетні катери,

ракетні комплекси РК МБ Seaspear у межах меморандуму з Великою Британією,

ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 "Bayraktar".

Раніше американське видання Politico заявило, що у Палаті представників США зареєстрували законопроєкт про надання Україні систем протиповітряної оборони "Залізний купол". В Офісі Президента України цю інформацію підтвердили, а от в Білому домі – ні.

Водночас Наєв наголосив, що оборонно-промисловий комплекс України за останні роки відзився реальними практичними проєктами, які значно посилюють обороноздатність нашої країни. Мовиться про: