ПРО та ЗРК, – Наєв розповів, якої зброї потребує українська армія

20 вересня 2021 , 16:10
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Джерело:

"РБК-Україна"

Збройні сили України доцільно було б підсилити кількома видами іноземного озброєння. Зокрема мовиться про сучасні засоби протиракетної оборони та зенітно-ракетного комплексу.

Про те, якого виду озброєння потребує українське військо в інтерв'ю розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що зброю можна закупити, або отримати як матеріально-технічну допомогу від країн партнерів.

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Є нагальна потреба у подальшому розвитку озброєння в напрямку протиракетного, зенітно-ракетного прикриття, завдання ударів та вогневого ураження засобами ракетного і артилерійського озброєння,
– сказав генерал-лейтенант.

Яка зброя потрібна

  • Зенітно-ракетні комплекси,
  • комплекси тактичних систем ПРО,
  • протикорабельні ракетні комплекси на корвети та ракетні катери,
  • ракетні комплекси РК МБ Seaspear у межах меморандуму з Великою Британією,
  • ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 "Bayraktar".
Зверніть увагу! Раніше американське видання Politico заявило, що у Палаті представників США зареєстрували законопроєкт про надання Україні систем протиповітряної оборони "Залізний купол". В Офісі Президента України цю інформацію підтвердили, а от в Білому домі – ні.

Водночас Наєв наголосив, що оборонно-промисловий комплекс України за останні роки відзився реальними практичними проєктами, які значно посилюють обороноздатність нашої країни. Мовиться про:

  • ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха",
  • модернізовані літаки Міг-29, Су-25 та Су-27,
  • гелікоптери Мі-8,
  • танки Т-64БМ "Булат",
  • новітні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар",
  • радіолокаційні станції РЛС-36Д6,
  • безпілотники Spectator-М1.
Автор: Софія Мінджоса