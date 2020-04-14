Про коронавірус і не тільки: президент України поговорив з президентом Естонії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю естонською колегою Керсті Кальюлайд. Україна та Естонія домовились координувати зусилля для протидії пандемії коронавірусу, а також для боротьби з її наслідками.
Особливо зацікавив президента Зеленського цифровий підхід до протидії COVID-19 в Естонії, інформує пресслужба ОПУ.
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Днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива щодо "цифрового" реагування на сучасні виклики є вчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні,
– наголосив президент України.
Про що говорили президент України та президент Естонії:
- Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією.
- Кальюлайд відзначила ухвалення закону про відкриття ринку землі в Україні.
- Президент Естонії сподівається на успішний розгляд закону про банки, який поки що у Верховній Раді не дійшов до другого читання через рекордну кількість правок.
- Естонські інвестори зацікавлені в українських проєктах – особливо за умов покращення бізнес-клімату.
- Також Зеленський та Кальюлайд дійшли згоди щодо важливості збереження санкцій Євросоюзу проти Росії доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.
Зазначимо, наразі в Естонії зафіксовано понад 1300 випадків коронавірусу, 28 людей померли. До 30 квітня в країні оголошено надзвичайний стан. Проте, за прогнозами експертів, його продовжать ще на кілька тижнів.
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