Про коронавірус і не тільки: президент України поговорив з президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю естонською колегою Керсті Кальюлайд. Україна та Естонія домовились координувати зусилля для протидії пандемії коронавірусу, а також для боротьби з її наслідками.

Особливо зацікавив президента Зеленського цифровий підхід до протидії COVID-19 в Естонії, інформує пресслужба ОПУ.

Дивіться також Зеленський розповів, на що підуть гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом

Днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива щодо "цифрового" реагування на сучасні виклики є вчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні,

– наголосив президент України.

Про що говорили президент України та президент Естонії:

Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією.

Кальюлайд відзначила ухвалення закону про відкриття ринку землі в Україні.

Президент Естонії сподівається на успішний розгляд закону про банки, який поки що у Верховній Раді не дійшов до другого читання через рекордну кількість правок.

Естонські інвестори зацікавлені в українських проєктах – особливо за умов покращення бізнес-клімату.

Також Зеленський та Кальюлайд дійшли згоди щодо важливості збереження санкцій Євросоюзу проти Росії доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Зазначимо, наразі в Естонії зафіксовано понад 1300 випадків коронавірусу, 28 людей померли. До 30 квітня в країні оголошено надзвичайний стан. Проте, за прогнозами експертів, його продовжать ще на кілька тижнів.