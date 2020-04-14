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      Про коронавірус і не тільки: президент України поговорив з президентом Естонії

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      Президент України та президент Естонії мали телефонну розмову / РБК-Україна

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю естонською колегою Керсті Кальюлайд. Україна та Естонія домовились координувати зусилля для протидії пандемії коронавірусу, а також для боротьби з її наслідками.

      Особливо зацікавив президента Зеленського цифровий підхід до протидії COVID-19 в Естонії, інформує пресслужба ОПУ.

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      Днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива щодо "цифрового" реагування на сучасні виклики є вчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні,
      – наголосив президент України.

      Про що говорили президент України та президент Естонії:

      • Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією.
      • Кальюлайд відзначила ухвалення закону про відкриття ринку землі в Україні.
      • Президент Естонії сподівається на успішний розгляд закону про банки, який поки що у Верховній Раді не дійшов до другого читання через рекордну кількість правок.
      • Естонські інвестори зацікавлені в українських проєктах – особливо за умов покращення бізнес-клімату.
      • Також Зеленський та Кальюлайд дійшли згоди щодо важливості збереження санкцій Євросоюзу проти Росії доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.

      Зазначимо, наразі в Естонії зафіксовано понад 1300 випадків коронавірусу, 28 людей померли. До 30 квітня в країні оголошено надзвичайний стан. Проте, за прогнозами експертів, його продовжать ще на кілька тижнів.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Президент України Офіс Президента Естонія
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