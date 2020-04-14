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      О коронавирусе и не только: президент Украины поговорил с президентом Эстонии

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      У президента Украины и президента Эстонии был телефонный разговор / РБК-Украина

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Украина и Эстония договорились координировать усилия для противодействия пандемии коронавируса, а также для борьбы с ее последствиями.

      Особенно заинтересовал президента Зеленского цифровой подход к противодействию COVID-19 в Эстонии, информирует пресс-служба ОПУ.

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      На днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива "цифрового" реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине,
      – подчеркнул президент Украины.

      О чем говорили президент Украины и президент Эстонии:

      • Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферам сотрудничества между Украиной и Эстонией.
      • Кальюлайд отметила принятие закона об открытии рынка земли в Украине.
      • Президент Эстонии надеется на успешное рассмотрение закона о банках, который пока в Верховной Раде не дошел до второго чтения из-за рекордного количества правок.
      • Эстонские инвесторы заинтересованы в украинских проектах – особенно в условиях улучшения бизнес-климата.
      • Также Зеленский и Кальюлайд договорились о важности сохранения санкций Евросоюза против России, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

      Отметим, сейчас в Эстонии зафиксировано более 1300 случаев коронавируса, 28 человек умерли. До 30 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение. Однако, по прогнозам экспертов, его продолжат еще на несколько недель.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Эстония
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