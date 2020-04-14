О коронавирусе и не только: президент Украины поговорил с президентом Эстонии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Украина и Эстония договорились координировать усилия для противодействия пандемии коронавируса, а также для борьбы с ее последствиями.
Особенно заинтересовал президента Зеленского цифровой подход к противодействию COVID-19 в Эстонии, информирует пресс-служба ОПУ.
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На днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива "цифрового" реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине,
– подчеркнул президент Украины.
О чем говорили президент Украины и президент Эстонии:
- Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферам сотрудничества между Украиной и Эстонией.
- Кальюлайд отметила принятие закона об открытии рынка земли в Украине.
- Президент Эстонии надеется на успешное рассмотрение закона о банках, который пока в Верховной Раде не дошел до второго чтения из-за рекордного количества правок.
- Эстонские инвесторы заинтересованы в украинских проектах – особенно в условиях улучшения бизнес-климата.
- Также Зеленский и Кальюлайд договорились о важности сохранения санкций Евросоюза против России, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Отметим, сейчас в Эстонии зафиксировано более 1300 случаев коронавируса, 28 человек умерли. До 30 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение. Однако, по прогнозам экспертов, его продолжат еще на несколько недель.
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