О коронавирусе и не только: президент Украины поговорил с президентом Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Украина и Эстония договорились координировать усилия для противодействия пандемии коронавируса, а также для борьбы с ее последствиями.

Особенно заинтересовал президента Зеленского цифровой подход к противодействию COVID-19 в Эстонии, информирует пресс-служба ОПУ.

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На днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива "цифрового" реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине,

– подчеркнул президент Украины.

О чем говорили президент Украины и президент Эстонии:

Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферам сотрудничества между Украиной и Эстонией.

Кальюлайд отметила принятие закона об открытии рынка земли в Украине.

Президент Эстонии надеется на успешное рассмотрение закона о банках, который пока в Верховной Раде не дошел до второго чтения из-за рекордного количества правок.

Эстонские инвесторы заинтересованы в украинских проектах – особенно в условиях улучшения бизнес-климата.

Также Зеленский и Кальюлайд договорились о важности сохранения санкций Евросоюза против России, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Отметим, сейчас в Эстонии зафиксировано более 1300 случаев коронавируса, 28 человек умерли. До 30 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение. Однако, по прогнозам экспертов, его продолжат еще на несколько недель.