12:47
25 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Про сенсаційну знахідку на Волині, яка спричинила фурор в світі, просто забули

902 Читать новость на русском

Унікальний старовинний човен 14 століття, знайдений на Волині три роки тому, став справжньою сенсацією. Тоді усі раділи, пишались та захоплювались, а потім забули. Раритету, який хотіли викупити іноземці, й досі не знайшли пристойного місця в колекції місцевих музеїв. Причина вже традиційна – брак коштів.

Човен, знайдений 3 роки тому у ріці Стир, викликав справжній фурор у світі істориків та науковців. Зроблений він був із суцільної деревини, через що його називали однодеревка.

Читайте також: На узбережжі США знайшли загадкову морську істоту, подібну до Лохнеського чудовиська: фото

На такому плавали ще до нашої ери. Експерти не виключають, що він мав і оборонне призначення. Довжина – майже 12 метрів, і подібних в Україні немає. Польські науковці визнали його знахідкою Європи-2016. Припускають, що свіжа деревина важила до 30 тонн.

Керівник литовський сказав: "Який це човен, це – цілий корабель!" Це знахідка європейського значення. Унікум! Ми вивчаємо підводну археологію, і на даний час такого в Європі ми ніде не фіксували,
– запевнив директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич.

Та запал і захоплення швидко згасли. Спершу, кілька місяців, човен зберігали у цьому приватному ставку. Тоді хто ним тільки не цікавився – від громадськості до чиновників.

А потім раптово усі забули. Тепер історичний раритет утримує власник будівельного ангара. Доглядає, аби той не розвалився. Адже без води і належного догляду човен може скоро стати зруйнованим раритетом.

Підприємець зізнається: більше не може опікуватися човном. Для бізнесу йому потрібна та площа, яку займає знахідка. А більше старовину поки нікуди взяти не можуть. У звичайні музейні зали човен не поміститься, бо має надто великі розміри. Спеціальної зали для нього ще не побудували. Чиновники лише щороку підраховують, скільки грошей на це потрібно.

"Сума коштів є наступною: згідно з проектом, який розроблявся наприкінці 2017 року, вона в межах 1,5 мільйони гривень. Виділили понад 70 тисяч гривень і розробили проектно-кошторисну документацію", – запевнив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Свого часу норвезькі музейники готові були викупити човен за 100 тисяч євро. Але їм продавати відмовились, адже це надто цінна знахідка для України. Тільки виявилося, що її утримання Волині не по кишені.

До слова, квіткові малюнки знайшли під час ремонтних робіт у Ліндісфарнському замку, який розташований на острові британського графства Нортумберленд. За словами науковців, розпис був зроблений близько 350 років тому.

Теги: Новини України Новини Луцька Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 141
сьогодні, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 494
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сьогодні, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 1651
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сьогодні, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 3683
Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
24 березня, 23:06 Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 1904
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук