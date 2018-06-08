"Про щастя": історії моделей з ампутованими ногами, які підкорили мережі життєрадісними фото

Розповімо історії про двох дівчат, які через життєві обставини втратили кінцівки, але продовжують вести активне і насичене життя. Разом з цим вони допомагають і надихають інших людей своєю любов'ю до життя.

Італійська 18-річна модель Ніна Софі Ріма, яка втратила ногу, підкорює соціальні мережі своїми теплими знімками. Дівчина працює моделлю в агентстві "Iulia Barton", яке заснувала Джулія Раточоні у 2016 році. Як зазначається на сайті агенції, їхня місія – обрати жінок і чоловіків, які можуть бути в інвалідному візку або з ампутованими кінцівками, і перетворити їх у топ-моделі.

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Модель часто ділиться з користувачами соціальних сторінок радісними фото з особистого життя.

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa) 3 Чер 2018 р. о 11:02 PDT

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa) 2 Чер 2018 р. о 8:32 PDT

"Через рік я зрозуміла, що дарма турбуватися про те, як важко щось зробити. Просто спробуйте це", – коментує дівчина відео.

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa) 25 Бер 2018 р. о 10:22 PDT

Згадаємо також про бразильську модель Паола Антоніні. Вона надихає багатьох людей і є чудовим прикладом, як не втрачати смак до життя.

Два роки тому Паола потрапила у ДТП. Лікарі довго боролися за її життя і дивом врятували, а от нога моделі була ампутована вище коліна.

Я ніколи ще не відчувала такого болю. Я вирішила не дивитися вниз, щоб не бачити, наскільки погано йдуть справи. Але я знала, що все дуже серйозно,

– розповідала дівчина після операції.

Вона наголошує, що кожна дівчина прекрасна і не потрібно переживати стосовно зовнішності.

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 30 Тра 2018 р. о 7:21 PDT

"Приймайте себе такою, якою ви є. Це те, що робить нас унікальними", – переконує Паола Антоніні.

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 22 Тра 2018 р. о 1:09 PDT

Після пережитого Паола Антоніні вирішила зайнятися благодійністю, а саме допомагає людям з обмеженими можливостями, надихаючи їх своїм прикладом.

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 8 Тра 2018 р. о 10:08 PDT