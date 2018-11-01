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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Про що домовились Порошенко та Меркель за зачиненими дверима

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      Ангела Меркель 1 листопада приїхала до Києва. Канцлер Німеччини уже зустрілась із президентом Петром Порошенком і поговорила з ним за зачиненими дверима.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марія Писаренко.

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      Керівники держав говорили про зміни в Україні за останні роки, про децентралізацію і про те, що Німеччина готова ділитися досвідом з Україною саме в цій сфері. Зокрема в розмові йшлось і про відновлення інфраструктури, зруйнуваної війною на Донбасі.

      Російсько-українська війна стала центральною темою розмови Порошенка та Меркель. Президент України, як завжди, нагадав про те, що Україна завжди готова дотримуватися Мінських угод, втім Росія не готова іти назустріч. 

      Яскравим свідченням готовності України є рішення Парламенту про прийняття закону (моєї пропозиції), про продовження на рік закону про особливий режим місцевого самоврядування в особливих районах Донецької та Луганської областей,
      – зазначив Президент України Петро Порошенко.

      Крім того, лідери двох країн поговорили про ситуацію в Азовському і Чорному морях, про загострення там російської присутності. Канцлер Німеччини додала, що, як і інші її колеги, вона наполягає на введені миротворчої місії на Донбас. 

      Що стосується зон розведення, ми також про це говорили. Ми говорили про те, щоб запровадити місію ООН для того, щоб досягти миру,
      – підкреслила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Україна – Росія Ангела Меркель Петро Порошенко Миротворчий контингент Президент України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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