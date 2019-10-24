Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський

Хабарі в десятки тисяч доларів, мільярдна схема і детектор брехні. Це не голівудський трилер. Це історія про один день з життя українського парламенту. Нового українського парламенту. Де вибухнув скандал просто у президентській фракції "Слуга народу".

Особливий законопроєкт

Мене звати Антон Голобородько і сьогодні я розкажу вам, що ж насправді трапилось зі "слугами". Кажуть – деякі з них продались за грубі гроші.

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Ще зранку в п'ятницю, 18 жовтня, мої джерела в парламентському фінансовому комітеті попереджали мене про те, в Раді готується зрада. В той день там збирались легалізувати корупційну схему, на якій, кажуть, депутат Антон Яценко щодня заробляє по мільйону гривень. І частина членів комітету від "Слуги народу" нібито за хабарі погодилась провалити законопроєкт, який мав скасувати цю схему.

І що ж ви думаєте відбулось на комітеті? Депутати від "Слуги народу" і справді не підтримали законопроєкт, який прикрив би цю багатоомільярдну годівницю. Мій колега з видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, який детально розслідував усі ці схеми, ще в п'ятницю ввечері "привітав" так би мовити Яценка.

"Антоша Яценко перекона "Слуг народа" по "прокладкам" в схемі Фонду держмайна України. Грандіозний обсир трапився сьогодні на засіданні фінансового комітету Гетманцева", – написав Ніколов. Що ж це за схема така?

Все просто: ви хочете продати нерухомість, але перед тим її треба оцінити. Ви викликаєте експерта. Він проводить оцінку, а результати заносить у державний реєстр. Але робить це через приватний сайт, бо цього вимагає закон, і користування цим сайтом платне. В Україні таких сайтів чотири, і усі вони пов'язані з мажоритарником Антоном Яценком. Ці гроші оцінщик бере з вас, адже оцінити майно треба вам. А віддає – йому. Ось так на рівному місці депутат заробляє приблизно мільйон доларів на місяць.



Антон Яценко

Про цю схему усі знають дуже давно. Тож коли "слуги народу" на комітеті не підтримали законопроєкт, який її ліквідує, виникло чимало запитань. І вони миттю помножились на чутки про хабарі, які нібито за таке голосування отримали депутати. У старі добрі часи конфлікт би зам'яли, просто виросла б ціна питання, але ці часи – маю надію – минули.

Детектор брехні для "слуг народу"

В ситуацію втрутилось керівництво "Слуги". Від понеділка конфлікт лише набирає обертів. З'явлися скріни внутріпартійних переписок. У фракції запропонували пройти поліграф. Результати поліграфа, або як ми звикли його називати детектора брехні, не стануть доказами у суді. Але на рівні публічному можуть підтвердити або спростувати добропорядність депутатів. Завдалося б, нормальний, нестандартний, як і у всіх "слуг", хід для вирішення проблеми. Але так здається не усім."Це напевно максимальний зашквар", – сказав Дубінський.

Ось такою заявою розродився один з тих, хто провалив голосування. Олександр Дубінский. Якого, до речі, називають неформальним лідером групи Коломойського у парламенті. Невдовзі і президент, який під час цієї детективної історії саме перебував в Японії, підтвердив, що вимагає, аби всі нарлепи, які опинились під підозрою у хабарництві, дійсно пройшли поліграф.

Дубінський вирішив діяти методами самого Зеленського. І раз вже йде на перевірку правдою, то взявся з собою затягнути і опонентів. А найперше – голову фракції Давида Арахамію, з яким давною ворогує. Словесні перепалки між "слугами народу" точились довго і врешті голова фракції погодився не цю дуель на поліграфі.

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Врешті, на поліграфі мають перевірити усіх 11 слуг народу, яких фракція і президент підозрюють. Публічно це може вичерпати конфлікт. "Слуг" можуть покарати, вигнати з фракції, може в майбутньому навіть посадити. Та чи скінчиться на тому сам конфлікт? Ні. Бо розпочався він не в минулу п'ятницю, а значно раніше.

Конфлікт між умовною президентською групою і так званою групою Коломойського триває вже давно. То Дубінський сварився з Арахамією нібито через МВФ.

То Бужнаський, якого теж називають більше слугою Коломойського ніж народу, почав нападати на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

А далі їм стала не давати спокою система державних закупівель "Прозоро", яка економить мільярди бюджетних коштів – ці "слуги" вже ставлять її в один ряд зі схемами Яценка.

Більше про перевірку "слуг народу" на поліграфі – читайте тут.

Протистояння у партії: що далі

Уся ця історія з прокладками Яценка і поліграфом – це просто ще один етап протистояння між цими двома групами. Тільки переходить конфлікт тепер вже у відкриту фазу. Сторони поступово починають відкривати карти. І те, що Дубінський заявляє, мовляв не хоче війни – це тільки слова і не більше.

Як стверджують наші джерела, серед нардепів з найближчого кола Коломойсьского, у олігарха вже розуміють, що спільного світлого майбутнього з президентом Зеленським не побудують.

І розглядають декілька варіантів подальших дій:

Розвивати новий політичний проект на базі групи "за майбах", так неформально називають парламентську групу "за майбутнє", де купа мажоритарників Коломойського. Реанімувати вже нібито забуту, але ще навіть дуже живу партію "Укроп". Або спробувати повторити "історію успіху" одіозного блогера Шарія, тільки тепер на базі Дубінського і з ресурсами Коломойського. До речі, Дубінський вже щойно випустив перший випуск власної програми на каналі "1+1".

Усі ці атаки не можуть не помічати у команді президента і чудово розуміють, як можуть розвиватись події у подальшому. І, як показує розголос останнього скандалу, просто терпіти удари не збираються. І якщо президент не зупиниться просто на голосних заявах – це йому лише додасть народної любові. Адже він казав, що вони будуть саджати. І ось, не дивлячись ні на імена, ні на прізвища і навіть на чиїсь колишні заслуги, виконує свою обіцянку. А люди люблять сильних і чесних лідерів.

Головні ознаки перевиборів: Чому Зеленський може знову розпустити Раду

Події розгортаються стрімко, що не день – то новий виток протистояння у владних коридорах. Але про те, що там відбувається насправді завжди вам розказую я, Антон Голобородько на 24 каналі.