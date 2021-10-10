Проблема була у двигуні, – один із врятованих у Росії парашутистів про катастрофу

Вранці 10 жовтня у Татарстані розбився літак з парашутистами. З 22 людей на борту вижити вдалося 6. Один із врятованих розповів, що спричинила катастрофу проблема у двигуні.

У аварії літака у Татарстані 30-річному Дмитру Дербишеву вдалося вижити. Він розповів виданню, що призвело до катастрофи.

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За словами Дербишева, трагедію спричинила проблема з двигуном. Літак не встиг піднятися на необхідну висоту. Парашутист запевнив, що пілоти діяли відповідно до інструкцій.

Наразі чоловік у лікарні, його оглядають. Він додав, що сильного болю при падінні авіалайнера не відчув.

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Вранці у Мензелінську, що в Татарстані, розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу.

У результаті інциденту, за попередньою інформацією, загинули 16 людей, зокрема 2 пілотів. Вижити вдалося 6 людям, один із поранених у дуже важкому стані.

На місці аварії продовжують працювати екстрені служби.

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Текст повідомлення телеграму Mash:

Це 30-річний Дмитро Дербишев – парашутист, один з тих, що вижили під час катастрофи літака Л-410.

Він розповів нам, що проблема була в двигуні. Літак не встиг піднятися на потрібну висоту. Пілоти діяли за інструкцією. Зараз Дмитро на рентгені. Він каже, що сильного болю при падінні він не відчув.