Проблема не лише з пальним: частина Криму знеструмлена, введено графіки відключення світла
Вночі 21 червня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою. Після удару на території півострова виникли серйозні проблеми із електропостачанням.
Про це повідомляє "Крименерго" та численні телеграм-канали.
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Що відбувається в Криму після атаки?
За даними "Крименерго", без світла залишилися споживачі в Північно-західному, Центральному та Південнобережному енергорайонах. Причиною там називають пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення.
Станом на ранок 21 червня проблеми фіксують у:
- Севастополі,
- Великій Ялті,
- Красноперекопську,
- Алушті
- Армянську,
- Джанкої.
Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв також повідомив, що в Севастополі для зниження навантаження на електромережі за межами міста запровадили графіки тимчасових відключень електроенергії.