Перед російською армією постала серйозна проблема, – Яковенко

В мережі з'явилася інформацію, що російські державні біржі почали шукати військових, з якими укладають контракти для того, щоб відправити їх на війну в Україну. Експерти кажуть, що втрати російської армії – це серйозна проблема для путіна.

Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він підтвердив, що зараз іде "повзуча" мобілізація військових по всій країні, зокрема і студентів вузів.

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За його словами, їх, всупереч закону, намагаються відправити на фронт. Окрім того, нещодавно 50 перших російських ув'язнених відправили на український фронт.

Гудков пояснив, що зараз стоїть серйозна проблема перед російськими збройними силами – це необхідність заповнити втрати у живій силі.

Оскільки в цілому загальна кількість втрат, враховуючи вбитих та поранених, приблизно 100 тисяч. А це половина того угрупування, яке було спочатку вторгнення України. Це серйозна проблема,

– каже він.

Опозиціонер розповів, що в росії зараз докладають дуже багато зусиль, щоб поповнити воєнні втрати.

"Адже насправді сьогодні відновлення хоча б чисельності того угрупування, яке заходило в Україну на початку війни, – це питання "життя та смерті" путінського режиму", – додав Гудков.

Він також наголосив, що в російському телебаченні зараз є нове побєдобєсіє – там говорять про безкінечні перемоги в Україні.

Ігор Яковенко про мобілізацію в росії: дивіться відео



До слова, раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів, що путін не відмовляється від мобілізації, судячи з пліток, які ходять навколо кремля. Проте, за його словами, путіна в основному підтримує літнє населення, але вже не воює. А молодь якраз не дуже налаштована на війну та не підтримує її.

Опозиціонер зауважив, що якщо українська армія буде громити росіян на полі бою, то у кремлі не виключають оголошення мобілізації і пропрацьовують це як реальний план.