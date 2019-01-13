Проблема була не в Мілевському, Артем зберіг обличчя, – агент згадав про скандал у Білорусі

Агент українського форварда "Динамо" Брест Артема Мілевського Олександр Панков розповів про повернення гравця у Білорусь. Влітку 2018 року Артем зі скандалом покинув "Динамо" й перейшов у "Кішварда".

Панков заявив, що його не здивував дзвінок від босів "Динамо", які вирішили повернути Мілевського.

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"Тоді трапилася неприємна ситуація, до якої не хочеться повертатися. Люди на емоціях прийняли певні рішення, але при цьому Мілевський зумів зберегти обличчя. Він не став виносити сміття з хати й говорити щось погане на адресу клубу. Всі прекрасно розуміли, що тоді проблема була не в Артемі", – заявив Панков у коментарі Tribuna.com.

Агент Мілевського впевнений, що Артему буде комфортно в "Динамо".

"В Артема завжди було серйозне ставлення до справи. Футбол – його драйв і кайф. Упевнений, він швидко знайде взаєморозуміння з хлопцями. Все-таки з більшістю з них він грав і тренувався – з тими ж Хобленком і Нойком. Плюс в команду прийшов Денис Лаптєв, який зараз є форвардом номер один в Білорусі.

Попереду збори, які дозволять хлопцям поліпшити взаємодію. Думаю, до першої гри сезону в Суперкубку проти БАТЕ Мілевський підійде супермотивованим. У нього вже зашкалює бажання надіти футболку "Динамо", – розповів Панков.

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