Жорстоко били та на дві доби прив'язували до дерева, – полонений окупант про знущання командирів

У новому спецпідрозділі "Шторм Z", який формують здебільшого з ув'язнених або із людей, які мають проблеми з законом, намагаються, вочевидь, усіма силами наслідувати методи дисциплінування ПВК "Вагнера". У кращих високоморальних засадах російської армії там жорстоко розправляються з незгодними окупантами.

Про це розповів 45-річний загарбник Владімір Отришко з Волгоградської області Росії, якого Сили оборони України захопили у полон. Про це повідомляє 24 Канал.

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Жорстокі побиття і навіть вбивство

За його словами, командир роти, заступник командира роти та командири інших бригад нещадно били усіх, хто відмовлявся брати до рук зброю. Доходило до того, що відбивали нирки.

Перепадало, зокрема, й самому Владіміру. Ба більше, за його словами, командир роти "Доцент" і заступник командира роти "Кєря" його з іншими загарбниками не лише жорстоко били, а й прив'язували до дерева на тривалий час. Згодом таку практику перейняв і "Абдула".

Це нелюди, одним словом, нелюди. Нас побили, потім прив'язали до дерева. І висіли там дві доби. Давали там кусень хліба, на*уй, більше нічого. Голодні там були,

– сказав Владімір.

Ба більше, були випадки не лише побиття, а й вбивства. І вбивства жорстокого – одного з окупантів закопали живцем.

Вбив людину (мовиться про командира – 24 Канал), яка також не стала воювати проти України та проти своїх. Закопали майже живцем, ледь-ледь дихав,

– сказав полонений.

Вік підлеглих командування не цікавив

Ба більше, такі "методи виховання" застосовувалися й до літніх чоловіків, яким було за 70. Їх і били, і прив'язували до дерев, і морили голодом. Іноді внаслідок такого дисциплінування підлеглі загарбники отримували інвалідність.

Я з одним розмовляв, він сказав: "Ось би я підірвав би їх всіх, на*уй". Він це не зробив, він старий. Його так побили, що він дар мовлення втратив. Він тепер розумово відсталий – ось так його побили,

– розповів Владімір.

"Бумеранг" до командування таки вернувся