Дві привабливі цілі: експерт з енергетики сказав, як ще більше посилити кризу з паливом в Росії

Існує думка, що удари Сил оборони України по НПЗ та інших нафтогазових об'єктах завдали Росії більше шкоди, ніж європейські та американські санкції. З нею можна погодитися. Та зараз важливо продовжувати ці удари.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що Росія також зазнала колосальної шкоди через українські удари по тих самих бензовозах. Однак наразі всеосяжної паливної кризи в Росії ще немає.

Читайте також Забезпечували пальним Москву: СБУ розтрощила дві важливі нафтоперекачувальні станції ворога

Що потрібно далі зробити Україні?

За словами Рябцева, нещодавні атаки по російській логістиці мають значний пропагандистський ефект. До того ж ці удари сильно ефективні, враховуючи кошти, затрачені на безпілотники, та збитки, які зазнають окупанти.

При цьому Україна має можливість організувати масштабну паливну кризу в європейській частині Росії та на тимчасово окупованих територіях. Для цього потрібно продовжувати такі удари. Свого часу вже була схожа ситуація у 2025 році, але згодом удари припинилися.

Тут головне не зупинятися. В нас вже була така серія ударів. Тоді профільні експерти говорили, що це дуже ефективно. Але потім чомусь удари припинилися. Росія отримала змогу відновити виробництво та знівелювати усі проблеми,

– сказав Рябцев.

Як можна посилити паливну кризу в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Щоб погіршити ситуацію з паливом в Росії та на тимчасово окупованих територіях, потрібно атакувати нафтоперекачувальні станції на відстані 1000 – 1500 кілометрів від кордону з Україною. Саме там розподіляють видобуту нафту між нафтопереробними підприємствами всередині Росії, які й так перебувають під атаками.

Також Сили оборони добре попрацювали з російськими залізничними поромами, які перевозили залізничні цистерни з паливом, зокрема, до Криму. Але ще є й автомобільні пороми. На території Росії збираються бензовози, які тижнями чекають на ці пороми. Це також привабливі цілі,

– зауважив Рябцев.

Додамо, ціни на бензин на оптовому ринку на території Росії зросли на 30 – 40% з початку року. Також паливо почали стрімко дорожчати і в роздрібній торгівлі. Також особливо складна ситуація в тимчасово окупованому Криму. Там зараз можливо купити бензин за QR-кодом, але й з цим є проблеми.