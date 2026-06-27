Нищівна військова невдача: Крим наближає Путіна до поразки у війні, – The Telegraph

Тимчасово окупований Крим залишається одним із ключових факторів у війні Росії проти України. Останні події на півострові посилюють тиск на Кремль і дедалі більше ускладнюють позиції Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У якій ситуації опинився Путін?

Військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон констатував, що тимчасово окупований Крим протягом багатьох років залишався головним символом зовнішньополітичних амбіцій російського диктатора Володимира Путіна.

Саме анексію українського півострова російський президент подавав як свій найбільший здобуток за час владарювання. Утім, поточна ситуація вже змінюється, а позиції Кремля слабшають не лише на фронті, а й у самій Росії.

Бреттон-Гордон зазначає, що українські удари дедалі частіше досягають цілей у Криму та в глибині Росії, демонструючи слабкість російської протиповітряної оборони. На тлі цього жителі й туристи все частіше залишають півострів.

Оголошення надзвичайного стану в Криму стало значною політичною та військовою невдачею для Путіна,

– пише він.

Вказують, що російська влада вперше фактично публічно визнала серйозність ситуації в Криму. Зокрема, повідомляють про дефіцит пального, перебої зі світлом, а також зростання занепокоєння серед місцевих жителів.

Автор нагадує, що після серії ударів Росія була змушена вивести більшу частину кораблів Чорноморського флоту із Севастополя. Це стало одним із найбільш відчутних наслідків атак по військовій інфраструктурі на півострові.

Експерт наголошує, що після початку повномасштабної війни Крим став ключовим логістичним вузлом для забезпечення ворога на півдні України. Тому продовження ударів може суттєво вплинути на воєнну кампанію Кремля.

"Стратегічна картина для Путіна погіршується. Здається, він не в змозі повністю захистити ані Москву, ані Крим – два місця, що мають величезне політичне та символічне значення. Його позиція зараз може бути більш крихкою, ніж будь-коли з часів заколоту ПВК "Вагнера", – ідеться у статті.

Автор зазначає, що на Заході існують побоювання, ніби наступник Путіна може виявитися агресивнішим. Аледе Бреттон-Гордон сумнівається, що в Росії знайдеться хтось більш зацікавлений у продовженні війни, ніж її ініціатор.

На думку оглядача, майбутній російський президент успадкує значно складнішу ситуацію. Йдеться про ослаблену армію, економіку, яка перебуває під тиском, і населення, що дедалі більше відчуває наслідки затяжної війни.

Експерт вважає, що в таких умовах середовище для наступного російського лідера буде зовсім іншим, ніж те, яке отримав Путін. Крим, який колись став символом піднесення, може перетворитися на символ його падіння.

До речі, цієї ночі в тимчасово окупованому Криму знову пролунала серія вибухів через атаку дронів. Російські загарбники були змушені перекривати рух Кримським мостом на тлі роботи своєї протиповітряної оборони.