Проблеми з мовою, моторикою і кольором обличчя, – Ясько про стан здоров'я Саакашвілі

Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршується кожного дня. Дійсно 13 день голодування дуже впливає на політика.

Експрезидент Грузії досить сильно ослаб, а його мова, здатність розмовляти змінюється. Про це в ефірі 24 каналу заявила народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

До теми Просить, щоб всі трималися, – Ясько розповіла про стан й умови Саакашвілі у в'язниці

За її словами, зрозумілим є те, що він – політичний в'язень. Його намагаються знищити будь-яким способом: моральним, політичним, фізичним.

Сьогодні (12 жовтня – 24 канал) вже є серйозні проблеми з мовою, моторикою його пересування, з кольором його обличчя,

– наголосила Ясько.

Вона розповіла, що наразі Саакашвілі не має можливості спілкуватися із журналістами. Єдина його комунікація – через адвокатів та лікарів.

Ясько: Він бореться за важливіші речі

Водночас особистий лікар Саакашвілі вже третій день не може його відвідати.

Саакашвілі, як зауважила Ясько, не та людина, яка жалітиметься. Водночас "слуга" знає, що політик не мав 10 днів матрацу.

Він бореться за важливіші речі, ніж матрац,

– сказала кохана політика.

Вона розповіла, що Саакашвілі не має можливості подзвонити телефоном. Також його не можуть відвідувати грузинські депутати.

Йому дозволили комунікувати із близькими родичами, зокрема з мамою і синами. Водночас їх пустули до Саакашвілі лише в понеділок, 11 жовтня.

"Слуга" Ясько розповіла про стан здоров'я Саакашвілі: дивіться відео

Здоров'я Саакашвілі погіршується