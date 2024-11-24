Через масштабну аварію з теплом у Кривому Розі не вимикатимуть світло: кого це стосується

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів оперативну нараду. За її результатами було ухвалено, що в Кривому Розі працюватиме Штаб з ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла.

Очолив Штаб заступник Кулеби – Тимур Ткаченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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У Кривому Розі створили штаб з ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла

️Відповідно до повідомлення, найперше вирішено – будинки, що нині без опалення, приберуть з графіків відключень електроенергії. Аби мешканці постійно були зі світлом й могли обігріти свої оселі.

Задача ж, яка стоїть, – забезпечити централізоване теплопостачання в оселях місцевих. Там, де воно сьогодні відсутнє. Це майже 1000 будинків, а ще лікарні та заклади освіти,

– ідеться в повідомленні.

️В ОВА повідомили, що для цього мають оперативно усунути всі аварійні ділянки на мережах компанії-теплопостачальника. Зазначається, що над цим працює понад 20 ремонтних бригад. Їх число буде збільшене.

Там наголосили, що постійно будуть контролювати виконання поставлених задач постійно контролюватимуть. Зокрема, звіти – двічі на день.

"Особлива увага й до платіжок. Аби людей не змусили платити за послугу, яку по факту не отримували", – ідеться в дописі.