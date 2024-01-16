Коротка пам'ять: як в Росії може завершитись історія з відсутністю опалення
У Росії колапс системи ЖКГ, тож у населених пунктах проблеми з опаленням. Та в країні-агресорці жахлива ситуація з корупцією та крадіжками. Тож навіть ремонти там не допомагають.
Про це 24 Каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що в Росії кладуть старі труби, які вже гнили на складі років 30. Про проблеми, які є нині, росіяни можуть забути уже до весни.
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"Цю іржу поклали в землю. За 2 роки її знову треба перекладати. Жахлива корупція", – сказав Гудков.
За його словами, давно рівень корупції в Росії був щонайменше 10 трильйонів рублів за рік. Який нині – сказати складно. Однак можна говорити про те, що відкат з ремонту чи будівництва у країні-агресорці буде не 50%, а усі 500%.
Якщо мовиться, зокрема, про бюджетні програми в Росії, то їхня ціна вища у 5 – 13 разів. Тому, при такій корупції, звісно, що жодної інфраструктури росіянам не побудувати.
Уся діяльність держави присвячена головній доктрині – це незаконному корупційному збагаченню. Це головна "скрепа", на якій тримається увесь путінський режим,
– наголосив російський опозиційний політик.
Росія замерзає
- У Московській області люди через відсутність опалення зігрівалися багаттям у дворі. Місцева влада на претензії не реагувала. А замість ремонту комунікацій росіянам пропонували ковдри.
- У Липецьку також немає опалення. До слова, там 24 градуси морозу. За словами місцевої влади, причина відключення – прорив тепломережі у кількох місцях.
- Проблеми, зокрема, і в Карелії. 39 котелень в регіоні підпорядковані міністерству оборони Росії. Більшість із них працює на твердому паливі. Утім воно неякісне.