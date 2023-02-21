Втрата доступу до боєприпасів – тільки початок: Пригожин повторює шлях Гіркіна, – ISW

Кидати своїх для росіян – нормальний стан речей. Тож не дивно, що Пригожин має усі шанси повторити шлях Гіркіна. Спочатку його всіляко заохочували та підтримували, а скоро викинуть ні з чим.

Про те, що в ПВК "Вагнера" серйозні проблеми останнім часом, стало відомо. Але усе це – лише вершина айсберга. Існує ймовірність, що на Пригожина очікує те ж, що й свого часу на Гіркіна.

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Пригожину починають заламувати руки

Один з проявів цього – ймовірне перекриття незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння. Як зауважили в Інституті з вивчення війни, це відбувається у рамках так званої професіоналізації російських регулярних військ.

Власне, сам Пригожин 20 лютого бідкався, що "Вагнеру" не постачають артилерійські снаряди. І що причиною цього стали "складні стосунки" з невідомими, але ймовірними чиновниками з російського міністерства оборони. Але це ж ще не все. "Кухар Путіна" зауважив, що у вагнерівців "повний снарядний голод". Причому вони не лише не отримують снаряди, а й не можуть їх навіть купити. І що саме тому вони зазнають удвічі більше втрат. Правда, він не уточнив, яких.

Зауважимо, що це не єдині обмеження. Так, міноборони Росії заборонило "Вагнеру" вербувати зеків, а також тренуватися на окремих полігонах, які підпорядковані збройним силам країни-агресорки.

Один з воєнкорів зауважив цікаву подібність ситуацій. За його словами, наразі Пригожин повторює шлях бойовика Ігоря Гіркіна. Йому також перекрили доступ до підкріплення за те, що він втратив позиції у Слов'янську.

Ниття Пригожина таки працює

Аналітики вважають, що "Вагнер" не може бути зовсім без артилерійських снарядів. Вони припускають, що допомогу найманцям надають звичайні російські сили, які підтримують Пригожина. Водночас слід зауважити, що частково успіху "кухареві Путіна" таки вдалося досягнути. Деякі відомі воєнкори висловили солідарність з ним. Ба більше, навіть бойкотують Путіна.

Про що ще свідчить звернення Пригожина

А про те, що вагнерівці безпосередньо залежать від міноборони Росії. Себто фактично заборонена структура – ПВК – на території країни-агресорки підтримується власним же оборонним відомством. Водночас це демонструє, що вагнерівці – не єдина сила, яка бере участь у штурмах Бахмута. Особливо з урахуванням того, що артилерійський вогонь там не вщухає.

Чи бачить Кадиров у Пригожині конкурента

На днях Кадиров риторично прокоментував, що може конкурувати з "Вагнером" Пригожина. Мовляв, готовий на це, коли закінчить свою кар'єру на посту глави Чечні. Правда, він з 2007 року обіймає цю посаду і навряд чи диктатор захоче поступитися місцем комусь іншому.

Та й чи потрібно Кадирову конкурувати з Пригожина? Він має власне військо з чеченських бойових підрозділів. І йому цього достатньо, щоб зберігати певне відчуття того, що він кимось керує та контролює когось.

Хай там як, напруга між російським міноборони та Пригожиним лише продовжують наростати. Тішити "кухаря Путіна" може лише той факт, що в нього на одного конкурента менше. Водночас це не гарантія того, що йому вдасться залишити за собою авторитетність та міць, які були раніше.