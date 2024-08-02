Зрозуміли, що треба ховатися: у ЗСУ розповіли про проблеми та тактику російських артилеристів

Росія дуже активно застосовує артилерію для обстрілів українських позицій. Сили оборони не поступаються та дають потужну відсіч окупантам, знищуючи їхні військові потужності.

Начальник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков розповів 24 Каналу, що українські підрозділи артилеристів із підтримкою авіарозвідки шукають пріоритетні цілі ворога, щоб знищувати їх. Він наголосив, що нашим військовим вдається успішно знешкоджувати артсистеми противника різних калібрів, броньовану техніку та ППО.

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Українська артилерія завдає проблем Росії

Олег Калашніков зазначив, що підрозділи артилеристів займаються знешкодженням командних пунктів та польових складів із боєкомплектами. Дальня артилерія працює також для підтримки піхоти та протидії окупантам, коли вони штурмують українські позиції.

У росіян змінився вид артилерійських систем. На початку вторгнення у них була значна кількість самохідних артустановок, але через нестачу снарядів до них, їх практично прибрали,

– підкреслив він.

Зараз росіяни на полі бою переважно використовують причіпну артилерію, яку дістають із запасів. Це вказує на брак інших видів такого озброєння.

Начальник пресслужби зауважив, що стволи у російській артилерії зношуються, тому під час пострілу часто розриваються або втрачають точність ураження.

Росіяни поміняли тактику дій. Зрозуміли, що треба ховатись. Вони прикривають гармати, щоб ті не попадали в поле зору Силам оборони,

– сказав Калашніков.