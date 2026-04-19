"Це кінець і Путіна, і Росії": які цікаві процеси запустились у Кремлі

Кремлівський диктатор Володимир Путін не може заморозити війну. Тому що це означатиме або його смерть, або колапс у Росії.

Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що якщо Путін говорить про заморозку, це означає, що він знає, що втрачає владу та життя. Це буде його особистою поразкою.

"Ніякої заморозки не буде. Принаймні я не бачу, якою вона може бути. Це особиста поразка Путіна. Його там одразу приберуть. Нам це вигідно, тому що одразу почнеться нестабільність у Росії. Але він не може зупинити війну", – сказав він.

Цікаво, що політолог Ігор Рейтерович припустив, що Путін може погодитись зупинити війну. За його словами, російський диктатор може піти на заморозку конфлікту через економічні труднощі та невдачі на фронті. Однак пауза потрібна для підготовки до більшої війни проти НАТО.

Яка боротьба триває всередині Росії?

Тарас Загородній зазначив, що всередині Росії відбувається колотнеча серед між різними структурами. Їхні рішення суперечать одне одному. ФСБ контролює інтернет, відімкнення якого робить безглуздим запровадження цифрового рубля, яке хоче робити Центробанк.

Центробанк та уряд Росії хотіли запровадити цифровий рубль, щоб контролювати кожну копійку, яку переказують росіяни, щоб збирати податки. Але коли вони вимикають інтернет, вони фактично створюють небезпеку для депозитів, які намагалися тримати в банках, роблячи високу ставку, борючись з інфляцією,

– пояснив він.

У ФСО одразу хотіли вимкнути інтернет у Росії. А ФСБ намагалися це відтермінувати. Тому це один з прикладів внутрішньої боротьби. Однак усі служби намагаються максимально догодити Путіну.

Що наближає кінець Росії?

Політтехнолог припустив, що навряд чи російський народ постане проти Путіна. Ймовірно, прибрати його можуть силовики або олігархи. У Росії не вистачає ППО, щоб захистити стратегічні об'єкти. Також Кремль нічого не виграв навіть від зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.

Це показує глухий кут. Якщо питання з Іраном швидше розв'яжеться, ціна на нафту буде падати. Це кінець Росії. У них й так проблеми з дефіцитом бюджету,

– підкреслив Загородній.

Також показовим є те, що Путін публічно визнає проблеми в економіці Росії. Адже раніше так званий очільник Кремля постійно уникав цієї теми.

Які проблеми у Путіна?