"Знають не з телевізора": політолог оцінив настрої в Росії

Фінансова ситуація у Росії погіршується, ціни на продукти зростають. Це може призвести до заворушень, однак, попри труднощі, Кремль знаходить гроші для виплат військовим.

Політолог Олексій Кошель розповів 24 Каналу, що найближчим часом у Росії, ймовірно, не буде жодних протестів через війну, яку окупанти ведуть проти України. Це зумовлено тим, що пропаганда та спецслужби працюють дуже успішно.

Дивіться також "Застрибують в останній вагон": чому росіянки спонукають своїх чоловіків йти на війну в Україні

Бездіяльність росіян

Олексій Кошель підкреслив, що попри надзвичайно великі втрати на війні, про які росіяни знають не з телевізора, а від свого оточення чи близьких людей, вони не спромоглися протестувати проти цього.

За кілька років було 2 – 3 антивоєнних протести, до яких долучилось дуже мало росіян. Це вказує на те, що нам (українцям – 24 Канал) не варто сподіватись на якісь зміни у Росії,

– сказав він.

Мобілізація у Росії

Через серйозні втрати на війні в Україні, Кремль потребує збільшувати чисельність своєї армії. Охочих йти на смерть стає все менше, однак у Росії, на жаль, є достатньо ресурсів, щоб збільшувати виплати військовим.

Влада ще не використала мобілізаційний резерв тих, хто має подвійне громадянство. Я переконаний, що українці, які давно живуть у Москві, у зоні ризику на найближчу хвилю мобілізації,

– припустив політолог.

Він пояснив це тим, що такий формат мобілізації не викличе жодних акцій протесту. Навпаки, росіяни будуть задоволені цим.