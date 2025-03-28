Вважають одноразовими, – командир екіпажу БпЛА шокував проблемами в строю ворога

Російська армія – це армія страху. Бійці панічно бояться своє військове командування. Більшість російських солдатів йде воювати, аби заробити грошей, або ж щоб уникнути в'язниці, маючи проблеми з законом.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, поділившись історіями, які почув від російських військовополонених.

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Що розповідають полонені російські окупанти?

Командир поділився, що під час спілкування з полоненими російськими окупантами чув про те, що вони були по декілька днів на позиціях без води та їжі, їли тільки те, що вдалося знайти.

Наприклад, один з російських бійців розповідав, що їв корінці рослин. Він здався у полон, бо вибіг на вулицю через те, йому здалося, що десь є вода і почав їсти землю.

В нього було жахливе зневоднення. Там до особового складу реально ставляться як до скотини, вважають одноразовими, це жахливо,

– озвучив Отченаш.

Російські полонені, зі слів командира, розповідають, що зараз, аби в Росії притягнули до кримінальної відповідальності, достатньо просто вийти на вулицю і кинути десь недопалок, можуть підійти й погрожувати ув'язненням через будь-що.

"Погрожують людям: або їх відправлять за ґрати, або вони підуть на війну. Звісно, що вони обирають війну. Інші роблять це, тому що хочуть заробити грошей, але коли потрапляють на лінію боєзіткнення, то російські офіцери ставлять перед вибором: або йти штурмувати, або їх застрелять прямо на місці", – розповів Отченаш.

В російському війську навіть існує поняття "занулити особовий склад", це розповсюджується на тих, хто не хоче йти у штурм. Бійців, які відмовляються виконувати накази військового командування, можуть прив'язати до дерева як жертвоприношення українському дрону.

"Особовий склад дуже боїться свого командування. Вони йдуть штурмувати, бо сподіваються, що так в них більша ймовірність вижити, ніж якщо відмовляться і будуть просто застреленими", – зазначив Отченаш.

З чим у ворога є проблеми?

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" зауважив, що з боку противника зменшилось застосування техніки, оскільки він у значній кількості втрачає її на полі бою.

Бачимо, що в них зменшується використання "буханок", вони вже їздять на "жигулях". Це показник того, що у ворога є певні проблеми з наявністю техніки,

– наголосив Отченаш.

Однак Росія намагається накопичувати техніку, розконсервовувати все, що тільки можна. Одночасно з цим країна-агресорка отримує допомогу від своїх союзників: Північної Кореї, Китаю, Ірану. Без цієї підтримки, як підсумував командир екіпажу БпЛА "Кара небесна", російська армія посипалася б значно швидше.