Реформ недостатньо, – заступник командира KRAKEN чесно сказав, що треба змінити у війську

Від початку повномасштабного вторгнення українське військо стало значно сильнішим, але цьому передувала низка помилок та викликів. Зараз армія на шляху реорганізації, однак проблем досі багато.

Про це 24 Каналу розповів один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев, зазначивши, що зараз у війську досі недостатньо реформ. Це стосується різних сфер управління та організації.

Як покращити українське військо?

Костянтин Немічев зазначив, що до 2025 року в українській армії були проблеми через відсутність корпусної системи, адже раніше була бригадна компонента по всій лінії фронту.

Важливо! Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, що корпус може діяти самостійно. Зокрема там є власна піхота, артилерія, танки, системи ППО. Це дозволяє ухвалювати швидкі та ефективні рішення у бою.

"На прикладі Третього армійського корпусу ми бачили, як сипався фронт, але як тільки з'явився корпус, то почалося спочатку стримування ворога, потім успішні операції зі звільнення нашої території. Тому це показує – ієрархія повинна працювати", – сказав він.

Заступник командира KRAKEN наголосив на важливих проблемах в армії. Перше – мобілізація, адже довкола цієї теми багато питань, які треба вирішувати. Друге – навчання бійців, зокрема, на його думку, навчальні центри поки не дотягують рівня 2026 року за технологіями, озброєнням та навичками.

Третє – основні маркери в армії, зокрема сержанти та хорунжі.

Сержанти у війську виконують дуже важливу роль. Вони є "скелетом" українських підрозділів. За словами Немічева, сержант безпосередньо дає вказівки особовому складу, навчає свій особовий склад, і найважливіше – веде в бій. Тобто важливо, аби у Силах оборони була якісно побудована сержантська вертикаль.

Далі – хорунжа вертикаль, яка зараз називається ППП (психологічна підтримка персоналу – 24 Канал). У нас хорунжий – це людина, яка може передавати ідею і розповідати, чому потрібно обороняти нашу країну. Це прості речі, які, здається, всі повинні розуміти, але у нас провалена комунікація щодо ідеології з 90-х років, бо до того був Радянський Союз,

– зауважив військовий.

Окрім того, важливо, щоб держава займалася вихованням національно свідомого покоління. Костянтин Немічев підкреслив, що до повномасштабного вторгнення і зараз організовують дитячі табори патріотичного виховання, уроки мужності та багато іншого.

Четверте – підготовка офіцерського складу, адже великою проблемою були військові кафедри.

Людина переважно за гроші закінчувала військову кафедру при інституті й потрапляла в армію вже лейтенантом, хоча не розуміла, як ця система працює. Буває, що такі лейтенанти починають керувати штурмовими ротами – це абсурд. Тому підготовці офіцерського складу потрібно приділяти багато уваги, постійно розвиватися,

– сказав заступник командира KRAKEN.

П'яте – розподіл військових ресурсів, та мобілізованих. За словами Немічева, систему розподілу, яка зараз є, треба змінювати, робити її справедливою. Адже всі підрозділи виконують бойові завдання, всі зазнають втрат, і всім потрібно поповнювати особовий склад.

Шосте – інновації. Військовий зауважив, що у більшості підрозділів є люди зі сфери IT, яких потрібно залучати до удосконалення бойових спроможностей, впровадження технологій у свої бригади.

Одне з основних питань – це боротьба з бюрократією. Сучасні полковники й генерали роблять акцент на інноваціях, щоб зберегти особовий склад, а для цього потрібно використовувати технології. Я вважаю, що генералів і полковників старої формації треба відправляти на пенсію,

– наголосив Немічев.

Він додав, що зараз запущено комісію з підрахунку втрат особового складу. Це надважливо, адже, на жаль, є підрозділи, які не цінують життя.

Яка зараз ситуація на фронті?

На Покровському напрямку окупанти залишають своїх поранених на позиціях без допомоги. Їхнє командування віддає такі накази. Це впливає на боєздатність ворожих підрозділів.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що росіяни знову намагаються проникнути в Куп'янськ. Для цього противник використовує вже звичний метод – намагаються переміщатися газовими трубами. Однак успіху така тактика не має, адже українські військові готові до цього.

Сили оборони активно зміцнюють кордон України на півночі. Від Сум до Київського водосховища будують лінію оборони, щоб був надійний захист у разі нових загроз з боку Росії.