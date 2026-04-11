Немає кризи, але є проблеми: Буданов про роботу Ради та зустрічі з депутатами

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що чутки про "кризу" в Раді не відповідають дійсності. Водночас, за його словами, частина проблем досі залишається невирішеною.

Керівництво ОП проводило зустрічі з нардепами та домовилося про подальшу взаємодію. Про це повідомили в Укрінформ.

Дивіться також Плюс-мінус тиждень після Великодня: Буданов анонсував приїзд переговорників зі США до України

Що Буданов розповів про роботу Ради?

За слова очільника ОП, як такої "кризи" у Верховній Раді ніколи не було, але невеликі проблеми все одно залишалися.

Я два тижні тому казав, що нема кризи, є проблема. Так, можна по-різному дивитися, що там трошки не добрали, хотілося б більшого, скажімо, нашим міжнародним партнерам, але ж є національний інтерес,

– зазначив Буданов.

Він наголосив, що врегулювання ситуації в парламенті та зустрічі з народними депутатами допоможуть Україні отримати необхідне фінансування.

Це дасть нам зараз змогу отримати необхідні, давайте відверто казати, кошти для функціонування нашої держави. Для того, щоб не було скорочення бюджетних програм,

– наголосив Буданов.

Буданов не розповів, як саме вдалося досягти домовленостей, зазначивши, що частина "таких процесів" має залишатися за лаштунками.

Також він додав, що за своє життя мав справу з великою кількістю людей і вважає народних депутатів "янголами" у порівнянні з тими, з ким йому доводилося вести переговори раніше.

