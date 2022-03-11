Проблемне питання, – СІТ про спроби Росії використати білоруську армію проти України

Conflict Intelligence Team не має інформації щодо підготовки білоруських військ до участі у бойових діях на території України. Проте це не означає, що Росія не спробує використати їх у війні.

Про це 24 каналу заявив Кирило Михайлов, дослідник СІТ. За його словами, Росія хоче застосувати білоруські сили, але це – проблемне питання.

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Росіяни хотіли б використати білорусів

Михайлов пояснив, що росіяни теоретично можуть застосувати білоруські десантні частини чи спецпризначенців, які мають кращу підготовку ніж, наприклад, мотострілкові підрозділи. Водночас він переконаний: якщо Росія зможе застосувати якісь білоруські сили, то зробить це.

Якби це не було проблемним питанням, білоруські війська зайшли б в Україну вже у перший день війни. Але досі ми цього не бачили,

– наголосив він.

Білоруси не готові до боїв в Україні

Водночас зауважив, що білоруська армія є слабкою – як з точки зору матеріально-технічного забезпечення, так і за морально-бойовими характеристиками. "Тож білоруські війська не готові до участі у тих боях, які зараз відбуваються в Україні", – підсумував дослідник CIT.

Росія влаштовує провокації у Білорусі

11 березня Росія спеціально обстріляла білоруську територію – так ворог хоче втягнути сусідню державу у війну проти України. У Центрі стратегічних комунікацій попередили, що війська Білорусі можуть розпочати наступ на Україну вже цього ж дня о 21:00. При цьому, у Зеленського вважають, що при такому розвитку багато військових можуть перейти на наш бік.

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